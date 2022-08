66% dos empresários têm dificuldades para lidar com piora geopolítica, mostra pesquisa

O aumento da tensão geopolítica no mundo, primeiro com a guerra da Ucrânia, e mais recentemente com a piora das relações entre China e Estados Unidos, por causa de Taiwan, assusta empresários. Relatório anual da Russell Reynolds mostra que 66% deles têm dificuldade para atuar com os efeitos das crises geopolíticas e consideram uma ameaça importante às corporações. Outra conclusão é que 50% dos executivos de alto escalão não estão preparadas para lidar com o futuro incerto da economia, agravado pelos problemas nas cadeias mundiais de suprimento por causa do conflito armado no leste da Europa, que está provocando inflação em vários países, e ainda pelos dificuldades com energia, com Moscou cortando parte do fornecimento de gás para países europeus.

A preocupação das empresas com fornecedores saltou de 11% em 2021 para 21% este ano, justamente por conta do impacto da tensão geopolítica nas cadeias de suprimento, aponta o relatório. A pesquisa ouviu 1.500 conselheiros e presidentes (CEOs) de empresas de 46 países incluindo o Brasil, e de regiões como Ásia, Américas, Europa e Oriente Médio. As empresas estão em setores que incluem consumo, serviços financeiros, saúde, tecnologia e recursos industriais.

Apagão de mão de obra

O relatório aponta ainda um problema de escassez de talentos no mercado, capazes de enfrentar no comando das empresas as crescentes incertezas políticas e econômicas. No ano passado, a dificuldade em encontrar esses profissionais já preocupava 59% dos altos executivos e conselheiros, mas em 2022 o índice subiu para 72%.

