67% dos CEOs estão otimistas com a economia após troca de governo

A mudança de governo injeta um otimismo a mais nos executivos em relação à retomada da economia brasileira. Enquete feita com exclusividade para o Fórum CEO Brasil 2018, que acontece neste final de semana na Bahia, organizado pelo Experience Club, aponta que a maioria dos 40 CEOs entrevistados acredita que o ambiente econômico será melhor a partir do ano que vem. Para 67% dos ouvidos, o ciclo econômico de 2019 a 2022 será “melhor” ou “muito melhor” que o quadriênio anterior.

Por um dia

Estimulados com a pergunta, “O que eu faria se fosse presidente do Brasil?”, 87% dos CEOs entrevistados destacaram a reforma tributária como sua maior prioridade, seguida da reforma da Previdência (84%), reforma no sistema político (54%), a criação de um plano nacional de segurança pública (51%) e, como quinto item, a redução dos gastos da máquina pública (46%).

