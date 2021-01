70% de pequenas e médias empresas pretendem ampliar presença online

Depois da necessidade trazida pela pandemia, as empresas continuarão investindo na vida online. Levantamento realizado pela Innovaty Business Intelligence com 1.949 empreendedores em dezembro, mostra que sete, a cada dez pequenas e médias empresas, pretendem ampliar sua presença online e priorizar os serviços de delivery em 2021. Do total, 26% já apontaram terem aumentado sua presença em marketplaces e aplicativos de delivery em 2020.

Cash is king. A pesquisa aponta, ainda, que 25% dos empreendedores pretendem preservar caixa nos primeiros meses de 2021 para contornar as incertezas sobre as vendas até a chegada da vacina. Apenas 1% prevê redução de equipe para preservar o caixa.

