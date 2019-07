77% dos clientes do Pão de Açúcar utilizam smartphones para compras

Coluna do Broadcast

O GPA, dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra, mapeou que 77% dos seus clientes utilizam o smartphone enquanto estão fazendo compras nas lojas da companhia. Destes, 67% acessam os aplicativos Pão de Açúcar Mais e Clube Extra para ativar ofertas personalizadas. O GPA também constatou que os usuários assíduos dos aplicativos têm o costume de visitar as lojas duas vezes mais que os que não utilizam as ferramentas, além de um tíquete médio 10% maior.

Salgadinho e docinho

A análise do comportamento dos clientes permite às varejistas tomar decisões mais assertivas sobre onde concentrar seus esforços de investimento. No caso do GPA, foi possível identificar, por exemplo, que 34% dos clientes fidelizados compram alimentos de “indulgência”, como salgadinhos e sobremesas, 21% têm hábitos saudáveis e 18% têm o costume de realizar churrasco.