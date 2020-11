80% das contratações de alto escalão em 2020 se deram por trocas

A grande maioria das contratações de executivos de alto escalão – na verdade, 80% – este ano se deram em razão de substituição no comando das empresas, segundo levantamento da consultoria de recrutamento Exec. Outros 20% foram novas vagas abertas desde janeiro, em funções como CEO (diretor executivo) e CFO (diretor financeiro).

Novo olhar. A leitura é de que a mudança no padrão de consumo provocada pela pandemia vem forçando o reposicionamento das empresas, com reflexos no comando das organizações. As mudanças no comando estariam sendo feitas para se readequar às novas demandas do mercado.

