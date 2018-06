Espanhola Mapfre e Qualicorp avançam em ‘Uber da saúde’

A seguradora espanhola Mapfre e a Qualicorp estão avançando em uma alternativa de plano de saúde para o mercado corporativo. A nova solução, que promete ser o “Uber” da saúde privada, deve ser revelada em breve após atrasos que adiaram o lançamento anteriormente previsto para o ano passado.

Inspiração

Por ora, a proposta segue trancada a sete chaves. Promete, porém, ser revolucionária no setor de saúde que enfrenta desafios para equilibrar as contas, já que a inflação médica supera a oficial ano após ano. Como inspiração, Mapfre e Qualicorp teriam usado o aplicativo de mobilidade Uber e o serviço online de acomodações Airbnb. Totalmente digital, o foco da nova solução é vender atendimento e não uma rede, evitando que os usuários fiquem perdidos nos tradicionais livrinhos.

Pontapé

Do lado da Qualicorp, a parceria tem apoio de subsidiárias do grupo como a operadora Gama Saúde e ainda empresas de conectividade como a Medlink e a Connectmed. Já a Mapfre iniciou uma operação em saúde há cerca de três anos, mas não deslanchou. A crise veio na sequência e diminuiu o apetite da espanhola que acabou ficando apenas com os seus próprios funcionários em sua carteira de saúde no Brasil. Procuradas, Mapfre e Qualicorp não comentaram. (Com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter