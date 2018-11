99 lança botão de emergência para passageiros

A empresa de mobilidade urbana brasileira 99 agregou um botão de emergência ao seu aplicativo, para que os usuários chamem a polícia e acionem seus contatos de confiança mais facilmente. A versão brasileira é semelhante ao modelo lançado na China, em setembro.

Emergência. Ao clicar no botão de emergência, uma das ações possíveis é ligar automaticamente para a polícia, sendo que o aplicativo exibirá as informações da corrida, modelo, placa do carro e localização. Esses dados serão compartilhados com os contatos de confiança, caso o usuário decida chamar o 190. A 99, que faz parte da gigante chinesa DiDi Chuxing, tem mais de 300 mil motoristas conectados a 14 milhões de passageiros em 500 cidades brasileiras.