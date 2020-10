99Jobs abre inscrição de estágio de verão para negros em 25 empresas

Até 100 pessoas pretas e pardas serão convocadas ao estágio de férias pela 99Jobs, que foi ampliado. Ele acontecerá de dezembro a fevereiro e deverá contar com até 25 empresas parceiras. Em edições anteriores, o programa tinha oportunidades em empresas como Santander, Magazine Luiza, Mercado Livre, Suzano e Natura.

Expandido. Realizado desde 2015, o programa ‘Melhor Estágio do Mundo’ passou a ser exclusivo para negros em 2018. Até o ano passado, porém, era realizado em julho, com 6 a 8 participantes e cinco empresas parceiras. Para esta edição, as empresas não estão confirmadas, mas, segundo a 99Jobs, devem ter o mesmo porte dos anos anteriores.

Começou. A inscrições começaram hoje, 28 de outubro. Qualquer pessoa que se declare preta ou parda e se interesse em obter formação nas áreas de programação, design de experiência ou interface do usuário, marketing ou negócios está qualificada a participar. Não há pré-requisitos de escolaridade ou idade.

Formação. Durante o estágio, serão oferecidas capacitações em parceria com a empresa de treinamento Crescere. Os participantes poderão escolher entre 4 áreas: programação, UI/UX (design de experiência ou interface do usuário), marketing ou negócios.

