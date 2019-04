A investidores, Doria promete privatizar Sabesp este ano

O governador de São Paulo, João Doria, deu a sua palavra de que algo será feito com a Sabesp ainda neste ano: venda ou capitalização. A promessa foi feita ontem, dia 01, para um público seleto de cerca de 70 investidores nacionais e estrangeiros, durante jantar de abertura da sexta edição do Bradesco BBI Annual Brazil Investment Forum, que acontece entre hoje e amanhã, em São Paulo. A fala do governador ocorreu horas após o secretário de Fazenda e Planejamento do governo do Estado, Henrique Meirelles, avaliar ser “muito pouco provável” que a privatização ou capitalização bilionária da Sabesp saia ainda neste ano. Com um discurso de ?vender São Paulo?, Doria conseguiu agradar os investidores na noite de ontem.

