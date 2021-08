Raízen enfrenta concorrência da Cosan em IPO

A Raízen está enfrentando concorrência de sua controladora, a Cosan, em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com a qual pretende levantar até R$ 10 bilhões. Muitos investidores não têm visto sentido em entrar na oferta da Raízen, uma vez que já tem Cosan, negociada em Bolsa, em suas carteiras.

Além disso, a Cosan é considerada uma empresa ‘pronta’, enquanto as metas da Raízen têm sido consideradas ambiciosas demais. Entre outras coisas, ela teria de construir 20 novas usinas e chegar a 5 mil novas lojas de conveniência, mesmo sem experiência de varejo, em dez anos.

Como consequência, a expectativa é de que a oferta saia com a ação perto do menor valor pedido pelo preço da ação, que ficou entre R$ 7,40 e R$ 9,60. A empresa já tem demanda suficiente para fazer a oferta. Com isso, o montante captado pela Raízen deve ser menor – e não deve alcançar os R$ 10 bilhões.

Empresa aposta em agenda ESG

O processo de venda das ações da companhia está marcado para terça-feira. A companhia tem buscado o apelo da sustentabilidade para atrair investidores, entre os quais fundos estrangeiros dedicados à temática ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança) e fundos que investem em empresas em transformação de sua matriz energética e emergentes.

Já gestores locais têm reclamado dos múltiplos do IPO, considerando os preços elevados. Por isso, o esforço de venda da operação tem sido mais intenso lá fora, para atrair um investidor mais específico. As empresas não podem se manifestar porque estão em período de silêncio.

