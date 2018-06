Abegás usa nova política da Petrobrás para estimular uso do gás veicular

Coluna do Broadcast

A nova política de reajustes de preços da Petrobrás tem sido uma bandeira dos distribuidores de gás canalizado para incentivar o uso de gás nos veículos. A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) mostra que a gasolina teve uma variação de 18,9% entre julho do ano passado a março deste ano, ao passo que o Gás Natural Veicular (GNV) subiu, no mesmo intervalo, 7,3%. No ano passado, 130 mil veículos foram convertidos para o GNV, crescimento de 33% em relação ao visto um ano antes. Hoje, o Brasil tem dois milhões de carros convertidos.

Siga a @colunadobroad no Twitter