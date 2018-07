Abramat abre sucursal em Brasília para se aproximar do governo federal

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) acaba de abrir um escritório em Brasília, complementando as atividades feitas pela sede, em São Paulo. A iniciativa representa uma revisão estratégica da entidade após a posse do novo presidente, Rodrigo Navarro, que pretende aprofundar as relações institucionais com o governo federal. Uma das principais bandeiras é o aumento do cerco aos produtos fora das normas técnicas, que têm custo de produção menor e representam concorrência desleal para a indústria. A Abramat quer assegurar, por exemplo, maior fiscalização para que as linhas de financiamento para compra de materiais de construção de BNDES, Caixa e Banco do Brasil não permitam a aquisição de mercadorias “piratas”.//CIRCE BONATTELI

