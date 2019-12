Ação da JBS é aposta de clientes do JPMorgan para 2020

Mesmo depois de ter subido quase 130% neste ano, as ações do frigorífico JBS, da família Batista, são aposta para 2020. Foi esse o resultado de votação entre os clientes JPMorgan, em apresentação feita nesta quinta-feira, dia 05, com 20,18% do total dos votos. Em segundo lugar empataram B3 e Lojas Renner, aposta de 14,91% dos clientes votantes.

High. Um dos interessados na valorização da ação é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que planeja vender metade de sua participação na JBS em janeiro do ano que vem, em uma oferta subsequente (follow on) que deve girar aproximadamente R$ 8 bilhões.