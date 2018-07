Ação da NotreDame Intermédica sai a R$ 16,50 em IPO e demanda passa de cinco vezes

A ação da operadora de planos de saúde Notredame Intermédica em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) fechou em R$ 16,50, um pouco acima do centro da faixa indicativa de preço, de R$ 14,50 a R$ 17,50, apurou a Coluna do Broadcast. A demanda dos investidores foi elevada e superou em cinco vezes a oferta. Os investidores estrangeiros ficaram com 75% do volume. A Hapvida, que precifica semana que vem, segue pelo mesmo caminho, e a demanda já está em três vezes o livro.

Siga a @colunadobroad no Twitter