Ação do IRB Brasil Re é oferecida a investidores por R$ 90

A um dia da precificação da ação do ressegurador IRB Brasil Re em sua oferta subsequente (follow on), o papel está sendo oferecido a investidores por R$ 90 – um desconto de menos de 4% em relação ao valor da cotação na B3. Nesse patamar, a operação movimentaria cerca de R$ 7,5 bilhões. Na oferta anterior, feita em fevereiro e capitaneada pela Caixa Econômica Federal, a ação tinha sido fixada em R$ 91. Desta vez, a oferta do IRB marcará a saída do Banco do Brasil e da União do capital da companhia. A ação será precificada na quinta-feira, dia 18, e até lá os bancos que estruturam a oferta ainda podem tentar subir o valor.

Recorde. Confirmadas as condições, o follow on do IRB será a maior oferta de ações nos termos da Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já feita no Brasil. Até então, esse título estava nas mãos da CPFL Energia, cuja operação movimentou R$ 3,7 bilhões no mês passado.

Bicho novo. O modelo da oferta 476 ainda é algo relativamente novo no Brasil. A regulação existe há apenas cinco anos e cria uma operação muito mais célere, mas conta com algumas restrições: no mercado local só pode ser ofertada a 75 investidores qualificados e a ação deve ser subscrita por somente 50 deles. Essa limitação, contudo, não existe para o estrangeiro. Procurado, o IRB não comentou.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

