Ação do IRB Brasil Re foi reprecificada a R$ 88,00 em oferta da União e BB

A ação do ressegurador IRB Brasil Re em sua oferta subsequente (follow on) foi reprecificada de R$ 90,00 para R$ 88,00 nessa madrugada. Dentre os motivos que teriam ocasionado a mudança de preço, estão empecilhos jurídicos para alocar as partes relacionadas ao fundo de pensão do Banco do Brasil (Previ) e gestoras de recursos ligadas aos bancos controladores e às instituições que estavam assessorando a oferta. Uma nova rodada foi feita e o preço, que na noite de ontem havia sido fechado em R$ 90,00, caiu para R$ 88,00.

Menor. Com a reprecificação da ação do IRB, o montante movimentado no follow on diminuiu de R$ 7,558 bilhões para R$ 7,389 bilhões. Procurado, o IRB não comentou o assunto.

