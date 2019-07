Ação do IRB em oferta subsequente pode cair a R$ 89

A ação do ressegurador IRB Brasil Re em sua oferta subsequente (follow on) poderá cair a R$ 89, valor no qual estão se concentrando um número maior de ordens. Até aqui, contudo, o preço está sendo mantido em R$ 90. Nos bastidores, a oferta do IRB tem sido pautada por informações desencontradas e não havia clareza em relação à demanda pelo papel no mercado.

No news. Investidores colocaram ao longo do roadshow a percepção de que pouca novidade foi apresentada aos investidores em relação à companhia, cujas informações já são bem conhecidas no mercado. É o segundo follow on este ano com papéis do IRB. Desde que abriu seu capital na bolsa, em julho de 2017, suas ações saltaram 300%, impulsionadas pelo desempenho operacional do ressegurador. Até ontem, sem considerar ordens que estariam “infladas”, o livro da oferta do IRB não estaria coberto. Hoje, a depender do preço, a demanda estaria superando a operação em 60%.

Tchau. A oferta do IRB marcará a saída da União e do Banco do Brasil, por meio da BB Seguridade, do capital do ressegurador, tornando-o, definitivamente, uma empresa privada. Apesar disso, o governo de Jair Bolsonaro pretende manter a golden share, ação que lhe dá direitos especiais. Procurado, o IRB não comentou.

