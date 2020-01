Aceleradora de fintechs Rede Celer firma parceria com Banco Maré

A Rede Celer, aceleradora de fintechs de pagamento, acaba de fechar parceria com o Banco Maré, que expandirá sua oferta de transações com cartões de crédito e criptomoedas. O Banco Maré é voltado ao público que não tem conta em banco e oferece uma plataforma de operações financeiras simples voltada às classes C, D e E. Um dos objetivos da parceria é facilitar o acesso às ‘maquininhas’, de olho nos microempreendedores, que podem aumentar o faturamento ao passar a aceitar o pagamento com cartão.

Digital. Além do fornecimento das máquinas e o processamento técnico-operacional para a aceitação de cartões, a plataforma de serviços da Rede Celer possibilitará transações com a moeda digital própria do Banco Maré, batizada de Palafita.

