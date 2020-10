Acidente não atrapalha IPO e Mateus tem demanda perto de 3 vezes a oferta

Com demanda forte desde que a oferta foi lançada, o Grupo Mateus tem ordens em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) perto de três vezes o volume oferecido, se for considerado o piso da faixa indicativa de preço para as ações, estabelecida em prospecto entre R$ 8,97 e R$ 11,66. Se o IPO do quarto maior atacarejo do Brasil sair a esse valor e forem vendidos os lotes extras, a oferta movimentará R$ 4,8 bilhões. O grupo se posicionará, assim, como a maior abertura de capital na B3 de 2020, até aqui. A demanda ainda poderá crescer, visto que a ação só terá o preço fixado na quinta, dia 8. A estreia da empresa na B3 está prevista para 13 de outubro.

Dúvida. Na sexta-feira, armários e prateleiras repletos de fardos de mercadorias até o teto desabaram como dominós em uma das lojas do grupo, em São Luís (MA). Uma funcionária morreu e oito pessoas ficaram feridas. Apesar de grave, a leitura do mercado foi de uma fatalidade, sem reflexo na operação. No sábado, a empresa fechou todas suas lojas em São Luiz por conta do acidente.

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter