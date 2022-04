Acionista minoritário pede suspensão de assembleia da Alliar

A queda de braço entre a gestora de recursos Esh Capital, de Vladimir Timerman, e o fundo Fonte de Saúde, de Nelson Tanure, continua, mesmo após o fundo ter assumido o controle da empresa de diagnósticos médicos Alliar. A Esh, acionista minoritária da companhia, encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de suspensão da próxima assembleia de acionistas, marcada para o fim de abril, sob a alegação de que o encontro deveria incluir em sua pauta a eleição de novos conselheiros.

A Alliar anunciou trocas de membros do seu conselho após a mudança no controle da empresa e a renúncia dos antigos controladores aos assentos no colegiado. Seus lugares foram ocupados pelo próprio Tanure e aliados. Timerman, que almeja uma vaga no conselho, quer que a eleição dos membros substitutos aconteça por meio de deliberação em assembleia – o que não consta na pauta original.

Longa disputa

A briga entre os dois se arrasta há tempos. O investidor minoritário já pediu à CVM que investigue o novo controlador da Alliar por suposta negociação de ações com informações privilegiadas, que Tanure rechaça, tendo até movido ação por calúnia e difamação. Além disso, Tanure decidiu processar Timerman na Câmara de Arbitragem de Mercado alegando uma perda de R$ 130 milhões com tais acusações.

O palco das disputas pode ir ainda mais longe. O próximo alvo do ativismo de Timerman é a Gafisa, incorporadora que tem a Esh como acionista minoritária e Tanure como controlador.

Procurado, o fundo disse que não iria comentar, uma vez que o negócio “foi feito com absoluto sucesso e o Fonte de Saúde se tornou o acionista majoritário da companhia”.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/04/22, às 09h22.

