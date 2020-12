Acionistas da Ânima, de olho na compra da Laureate, avançam em oferta

Acionistas da Ânima Educação estão confiantes na compra da Laureate no Brasil. Prova disso é o apetite que estão demonstrando na oferta subsequente de ações (follow on), que será precificada amanhã, dia 3. A demanda pela oferta prioritária, destinada àqueles que já são acionistas, está bastante forte. Dentre os fundos com posição relevante na companhia, estão o Dynamo e o Atmo, com 6% e 5,8% de participação respectivamente. Cerca de 55% do capital está pulverizado no mercado.

No bolso. A oferta deve colocar no caixa da empresa cerca de R$ 1,1 bilhão, que será utilizado para financiar uma parte da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate. No total, a compra custará cerca de R$ 4,4 bilhões à Ânima.

De porte. Finalizada a aquisição, que ainda precisa receber sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a companhia terá 338 mil alunos. Esse número não considera a FMU, que a Ânima deve vender ao fundo Farallon, também para financiar a compra. Já os câmpus da Anhembi Morumbi, com forte presença em São Paulo, serão mantidos. O follow on está sendo coordenado pelo Bradesco BBI, Santander Brasil, UBS BB, Itaú BBA e JPMorgan. Procurada, a Ânima não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 02/12/2020 às 11:16:32 .

