Acionistas da BrMalls começam a indicar candidatos para o disputado conselho

A eleição do novo conselho da BrMalls – maior empresa de shoppings do Brasil – está ganhando novos candidatos. O movimento promete acirrar a disputa por um assento no colegiado, que, até aqui, tinha uma chapa única sugerida pela própria administração. A questão é que o cenário de calmaria mudou, e a empresa se envolveu em negociações de fusão com a Aliansce Sonae e com a Ancar que criaram um verdadeiro cabo de guerra entre os investidores.

A Squadra, segunda maior acionista da BrMalls, apresentou dois candidatos para concorrerem na eleição que acontecerá na assembleia da próxima sexta-feira. São eles: João Vianna, sócio da própria Squadra e analista de propriedades comerciais, e Vitor Marques, consultor especialista em transformação organizacional. Ambos foram apresentados como candidatos independentes.

E não vai parar aí. A Aliansce Sonae também planeja apresentar dois a três candidatos para a assembleia, apurou a Coluna. A companhia tornou-se a maior acionista da BrMalls após comprar ações no mercado este ano, numa tentativa de influenciar os rumos da rival com quem negocia a fusão.

A proposta inicial da BrMalls para a assembleia era a aprovação de uma chapa única, com renovação de apenas dois dos sete membros do conselho. A empresa contratou a consultoria de gestão Egon Zehnder para avaliar o grupo e chegou à conclusão que os conselheiros atuais são “bem preparados, comprometidos e promovem um ambiente de respeito e liderança”, além de dominarem temas como finanças e inovação, segundo descrito no manual da assembleia. A mudança de dois ocupantes seria para agregar profissionais com mais conhecimento em temas sensíveis para a indústria de shoppings daqui para frente, como tendências de consumo dos mais jovens e transformação digital.

Mas a ideia da chapa única não prosperou. A Squadra e a Velt, outra acionista de peso, enviaram uma carta para a BrMalls na véspera deste feriado pedindo que a assembleia seja no esquema de voto múltiplo, em que, resumidamente, são eleitos os candidatos mais votados.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 21/04/22, às 16h11.

Contato: colunabroadcast@estadao.com