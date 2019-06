Ações da Petrobrás têm forte demanda de fundos

A demanda pelas ações ordinárias no follow on da Petrobrás já ultrapassou em duas vezes a oferta. A procura reflete o contínuo fluxo de recursos de fundos domésticos por rentabilidade, diante do aumento das captações em um cenário de baixa taxas de juros. A oferta para a venda das ações da petroleira detidas pela Caixa Econômica Federal deverá movimentar mais de R$ 7 bilhões.

O preço da ação será fixado nesta terça-feira, 25. A percepção é de que, com a demanda elevada, ação sairá com pouco desconto em relação ao preço em tela. Na segunda-feira, 24, a ação ON da Petrobrás fechou cotada a R$ 31,66. Com a oferta, a Caixa pretende devolver ao Tesouro Nacional R$ 7 bilhões em 30 dias. Neste mês, o banco já fez a devolução de R$ 3 bilhões. Procuradas, Caixa e Petrobrás não comentaram.