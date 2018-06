Acordo de planos econômicos atrai 20 mil, mas só 2 mil foram concluídos

O acordo sobre as perdas causadas pelos planos econômicos ocorridos nos anos de 1980 e 1990 atraiu cerca de 21 mil poupadores em pouco mais de duas semanas. Concluídos, entretanto, foram apenas 2,5 mil processos. Problemas na plataforma lançada no dia 22 de maio para adesão ao acordo como, por exemplo, no envio de documentos, impediu que o número fosse maior, ficando abaixo das expectativas dos bancos. Na próxima semana, começa a adesão dos poupadores nascidos entre os anos de 1929 a 1933.