Acqua-Vero contrata Gustavo Lendimuth, ex-Santander Select

O escritório de agentes autônomos Acqua-Vero Investimentos anunciou como diretor de expansão e novos negócios o executivo Gustavo Lendimuth, ex-diretor do braço de investimentos do Banco BS2. Como superintendente no Santander entre 2012 e 2019, participou da abertura de agências do Santander Select.

Lendimuth chega para colocar de pé o plano do Acqua-Vero de atingir 50 filiais até o fim de 2022. Atualmente, tem 16 unidades. Há dois meses conectada ao BTG Pactual, o Acqua-Vero tem R$ 1,6 bilhão em patrimônio sob gestão – quando saiu da XP, o montante era de R$ 8,5 bilhões.

Com pretensão de se tornar uma corretora de valores, da qual o BTG terá uma fatia de 49%, o Acqua-Vero anunciou a saída da XP em 17 de maio e não chegou a cumprir os dois meses de aviso prévio para a migração. A plataforma exige uma multa de R$ 134 milhões por quebra de contrato, questionada pelo Acqua-Vero.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 02/08/2021, às 14h34.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter