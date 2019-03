Actis abre novo fundo e estrutura time para analisar infraestrutura

O fundo inglês Actis está em processo de captação de recursos para um novo fundo, de infraestrutura, enquanto, paralelamente estrutura times para analisar investimentos no segmento em vários países. O Brasil, como um dos principais mercados em que a Actis atua, obviamente não fica de fora. No começo deste ano, a Actis trouxe Davi Motta do Pátria para ser diretor da área, que deve prospectar oportunidades na infraestrutura, inicialmente na cadeia de energia como um todo.

De olho. No momento, a nova equipe ainda prospecta negócios e a ideia é seguir a estratégia de investimento da casa, que normalmente opta por ativos já operacionais e mais maduros – portanto, de menor risco. O raciocínio por trás da investida do fundo inglês é a ausência de recursos disponíveis para a infraestrutura no mundo em contrapartida às necessidades, que são grandes, além do fato de que os retornos de tais investimentos serem, normalmente, proporcionais aos riscos de projetos que já estão em pé. Atualmente, os investimentos da Actis em energia se concentram na geração de energias renováveis, como eólica e solar.

