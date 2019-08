Administradora de consórcios Embracon espera faturamento crescer 24%

A administradora de consórcios Embracon estima que seu crescimento de faturamento, ou de créditos vendidos, alcance 24% neste ano. A modalidade, tradicionalmente, é mais escolhida em períodos de maiores preocupações em torno atividade econômica. De janeiro a abril a empresa aumentou em 27,3% a venda de novas cotas, comercializando mais de 20 mil no período. Com isso, o faturamento cresceu 30,9% no quadrimestre e chegou a R$ 1,6 bilhão.

