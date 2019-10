Adtalem negociou com Yduqs em menos de 4 meses e teve assessoria do Morgan

A Adtalem, dona de marcas como Ibmec e Damásio Educacional, foi assessorada no processo de venda à Yduqs pelo Morgan Stanley. A ex-Estácio contou com apoio do Itaú BBA. A negociação, que durou menos de quatro meses, foi bilateral, ou seja, não envolveu nenhum outro interessado. A Yduqs, que colocou aquisições em seu planejamento estratégico, foi quem provocou as conversas. Pagará R$ 1,92 bilhão pela Adtalem à vista, na data do fechamento da operação. Procurados, Adtalem e Yduqs não comentaram.

