Aeroportos da Infraero devem movimentar 1,17 mi de passageiros no feriado

Os 45 aeroportos da Infraero, que incluem Congonhas e Santos Dumont, deverão movimentar no feriado de Corpus Christi, entre os dias 19 e 24 de junho, 1,17 milhão de passageiros. Para o período, são esperadas 9.888 operações de pousos e decolagens nos terminais administrados pela empresa estatal.

Lotação. Os dias de maior movimento, segundo a Infraero, devem ser a quarta-feira, dia 19, com 210,3 mil passageiros e 2.005 aeronaves, e a próxima segunda-feira, dia 24, com 261,5 mil embarques e desembarques e 2.098 operações de pousos e decolagens nos terminais da estatal dos aeroportos que também está na lista de privatizações do governo.

