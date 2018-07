A operadora de turismo Agaxtur acaba de abrir duas novas franquias na cidade de São Paulo, conforme sua estratégia de crescimento para 2018. Neste ano, já são 12 novas franquias em processo de abertura e há ainda outras 15 a serem concluídas até o final do ano. O crescimento das franquias foi de 80% desde o início da implantação do modelo de negócios, em 2016. A modalidade já representa 40% do faturamento da Agaxtur.