Agência Nacional de Águas e Saneamento começará a transmitir sessões

A Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) começará a transmitir as sessões da diretoria colegiada pelo canal da agência no Youtube. A estreia será na segunda-feira, 5. Tradicionalmente, é o dia da semana em que as reuniões deliberativas da diretoria colegiada acontecem.

Relevância. A mudança acontece justamente no momento em que a ANA assume forte protagonismo no setor de saneamento. O novo marco legal atribuiu ao órgão a missão de editar normas de referência para esse mercado, que deve contar com maior participação da iniciativa privada a partir de agora. Atualmente, está em consulta pública na ANA a proposta de agenda regulatória do saneamento, aberta para contribuições até o dia 25.

Transparência. Segundo a ANA, é primeira vez que a instituição transmitirá uma reunião deliberativa da diretoria. Atualmente, o órgão colegiado é formado pela diretora-presidente, Christianne Dias, pelos diretores Marcelo Cruz, Oscar Cordeiro Netto e Ricardo Andrade, e pelo diretor interino Rodrigo Flecha.

contato: colunabroadcast@estadao.com