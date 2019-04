Agentes autônomos abrem fogo contra plataformas livres de assessores

Irritados com a proposta de marketing da plataforma de investimentos da fintech Pi, de propriedade do Santander, a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimento (Abaai) saiu em defesa do setor. A entidade rebate as críticas quanto a eventuais custos embutidos na remuneração dos ativos pelo trabalho executado pela categoria. Em carta aberta, a Abbai defendeu a necessidade desses profissionais, dada a baixa educação financeira do público brasileiro, e ressaltou que o que ganham por seu trabalho vem das plataformas de investimentos com as quais estão conectadas – sem negar que haja, no final, um custo embutido.

Semântica. Lançada em março, a plataforma Pi, focou seu apelo no fato de que o investidor não precisa “gastar” dinheiro com agentes autônomos para escolher onde melhor colocar seus recursos. Por isso, a Pi promete transformar o custo do agente autônomo presente nas plataformas que utilizam esse modelo em pontos, que podem ser capturados pelo cliente em dinheiro ou serem reinvestidos na própria plataforma.

