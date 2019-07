Agentes autônomos ficam surpresos com anúncio de consulta da CVM

Grupos de agentes autônomos, dos quais alguns atuam fora da plataforma da XP, estão surpresos com o momento do anúncio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de consulta pública para aperfeiçoar a regulação da profissão. De acordo com esses interlocutores, a CVM havia sinalizado que abriria essa pauta para discussões mais à frente.

Pleitos. Algumas reuniões com representantes desses grupos estariam marcadas com a CVM para meados de julho. A expectativa deles era apresentar ao regulador argumentos para a defesa do fim da exclusividade na distribuição de títulos antes da abertura das consultas. Na visão desses escritórios de agentes autônomos, a exclusividade, que obriga os agentes a vender títulos mobiliários, como ações e debêntures, por meio de uma única corretora, tem beneficiado a XP, maior plataforma de investimentos do País.

