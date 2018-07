Agibank aposta em retorno elevado para emplacar IPO

O banco digital Agibank está com a expectativa de encontrar um mar mais calmo para colocar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na rua em julho. Um dos apoios será o retorno sobre o patrimônio líquido da instituição financeira no ano passado, na casa dos 40%, ou seja, o dobro do visto nos grandes bancos de varejo no Brasil. Já a rentabilidade do também digital Inter, que acaba de emplacar sua abertura de capital, é da ordem de 13%. Esse foi, inclusive, o motivo que afastou muitos investidores, que não viram atratividade em alocar recursos no ativo ao invés de comprar uma ação de um grande banco, no qual o risco é mais reduzido. O lucro do Agibank em 2017 foi de R$ 130 milhões. O do Inter foi de R$ 47,7 milhões. De qualquer forma – e com um empurrãozinho dos fundos Atimos e Squadra -, o banco Inter conseguiu com que a demanda pelas suas ações superasse em 50% o total ofertado.

