Agibank procura novo sócio em seguros

O banco gaúcho Agibank, que segue com planos de listar ações na Bolsa, está à procura de um novo sócio em seguros. Atualmente, quem responde pelo canal é a Too Seguros, do Banco Pan (ex-Panamericano), controlado pelo BTG Pactual e a Caixa Econômica Federal. O objetivo do banco, que nasceu como uma financeira em 1999, no Rio Grande do Sul, é vender o balcão para um novo player para explorar as mais diversas áreas de seguros como automóvel, vida, residencial, entre outros. Ao fim de junho, o Agibank somava 1,2 milhão de clientes. A estratégia vai em linha com a de outros bancos de rentabilizar o balcão de seguros e, de quebra, turbinar as receitas da sua corretora de seguros própria. Procurado, o Agibank confirmou que está à procura de novo sócio.

Troca-troca. Vale lembrar que a Caixa também está negociando seu balcão de seguros, que tem a francesa CNP Assurances como sócia exclusiva. A CNP ficará com os ramos de seguro de vida, prestamista (atrelado a financiamentos) e previdência e tenta mais algum, mas terá de superar a concorrência do mercado. As conversas entre os sócios, abaladas pela maior crise diplomática que o Brasil já teve com a França, começam a andar.

Contato: colunabroadcast@estadao.com