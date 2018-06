As consultorias AGR e Condere uniram forças para crescer no segmento de assessoria para operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). Por meio da joint venture, as novas sócias, representadas por Ana Paula Tozzi e Paulo Cury, respectivamente, já estão trabalhando em três mandatos no segmento de varejo. Nos próximos três meses, a primeira transação pós casamento deve sair do papel.