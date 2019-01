Airbnb cresce 71% no Brasil em 2018

Com um impulso em grande parte de viajantes no Brasil, o Airbnb registrou aumento de 71% na quantidade de hóspedes em imóveis alugados no País em 2018. Foram 3,8 milhões de estadias, a maioria vinda de viagens domésticas. Com mais de 220 mil anúncios de quartos e imóveis no País, o site vem ampliando seu público no Brasil. Famílias e também pessoas com mais de 60 anos se destacaram entre os usuários em 2018. No caso dos idosos, as hospedagens cresceram 93% no ano passado, acima da média mundial do Airbnb. (Dayanne Sousa)

