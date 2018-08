Alelo, de Bradesco e BB, ataca o mercado de agronegócios

A Alelo, empresa do setor de benefícios controlada por Bradesco e Banco do Brasil, quer abocanhar um espaço maior no setor de agronegócios. Para isso, customizou uma oferta para esse segmento, cuja carteira soma 355 mil trabalhadores.

Quintuplicar.

Pesquisa da Alelo identificou que menos de 10% dos trabalhadores que atuam diretamente no setor de agronegócios recebem auxílio alimentação. Sua meta é ampliar, em 5 anos, essa fatia para 50% dos trabalhadores rurais formais, a exemplo do que já ocorre na indústria e no comércio.

Novata.

Esse mercado deve ganhar em breve um novo concorrente. O Santander Brasil constituiu em junho último uma empresa para atuar no segmento de administração de vales e benefícios. Atuará sob o nome Ben Benefícios e Serviços e estará operacional no ano que vem.

