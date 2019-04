Além da Marfrig, Ultrapar também prepara captação externa

A Ultrapar prepara captação de recursos no exterior com emissão de bônus, ainda sem data definida para a colocação dos papéis. A companhia tem plano de investimentos para 2019 que somam R$ 1,8 bilhão, dos quais cerca de R$ 800 milhões devem ser destinados à rede de postos Ipiranga.

Fila. A operação se soma à anunciada na última sexta-feira, 26, pela Marfrig, que inicia nesta semana encontro com investidores para emissão externa de bônus. Desde janeiro, as empresas brasileiras levantaram US$ 10 bilhões em bônus – sendo mais de US$ 8 bilhões somente a partir de março.

