Além de emitir papéis de dívida, Daycoval estrutura captação de recursos via BID

Além da emissão de papéis de dívidas (bonds) que anunciou ao mercado ontem, o Banco Daycoval está negociando uma linha de financiamento a partir do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contará com recursos de outros bancos. Na operação de bonds de cinco anos, que deve ser fechada hoje, a instituição pode levantar cerca de US$ 300 milhões.

Leia mais: Brasil tem boas chances de presidir o BID

No caminho. Com o BID, a emissão ainda não está fechada, mas seria algo em torno de US$ 400 milhões, contando com a participação de cerca de 12 bancos. O Daycoval tem suas operações voltadas a crédito consignado, para empresas e aquisição de veículos. A carteira de empréstimos do banco cresceu 36% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 23,9 bilhões. Procurado, o Daycoval não comentou.

Notícia publicada no Broadcast dia 05/12/2019, às 17:49:25

Contato: coluna.broadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter