Além de grandes, Pagseguro e Basa se credenciam para crédito às pequenas

Das 12 instituições que demonstraram interesse em ofertar crédito às pequenas empresas com aval do Fundo Garantidor de Operações (FGO), administrado pelo Banco do Brasil, estão o PagBank, da PagSeguro, e o Banco da Amazônia, o Basa. Entre os grandes bancos, além de Itaú Unibanco e Caixa Econômica, o Santander Brasil também já se habilitou. O único que está pronto para começar a operar a linha, lançada hoje, é o Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob).

Porém. O interesse de 12 candidatos ocorre a despeito de uma série de críticas em torno da iniciativa, a começar pela taxa. Os bancos preveem prejuízo com os empréstimos. Tanto é que tem peixe grande que ficou de fora e não vai entrar.

A questão do ônus. Há ainda um entrave específico no caso dos bancos públicos. Isso porque a medida provisória 975/2020, que institui o programa, exigiu essas instituições dessem prioridade ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) ainda que o retorno não seja atrativo muito menos garantido. Procurados, os bancos mencionados não comentaram.

