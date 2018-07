Além de venda de ativos, BRF parte para renegociar dívidas com bancos

Pedro Parente, que agora preside a BRF, dona das marcas Perdigão e Sadia, atua em outra frente para melhorar a estrutura financeira da processadora de alimentos. Além do plano de desinvestimentos, que prevê o embolso de R$ 5 bilhões até o fim do ano, o executivo já senta com os bancos credores para negociar o alongamento dos vencimentos. Entre os principais estão Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. A dívida da BRF no fim de março era de R$ 20 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões com vencimento este ano e R$ 5 bilhões, em 2019. O caixa disponível somava cerca de R$ 7 bilhões. Procurados, os bancos não comentaram. A BRF disse que a desalavancagem é prioridade e que “está sempre discutindo alternativas de funding e alongamento de dívidas junto aos bancos”.

