Além dos sócios, Caixa escolhe Bofa para oferecer ações do IRB

A Caixa Econômica Federal já escolheu os assessores financeiros da oferta de ações (follow on) que fará para se desfazer das ações do ressegurador IRB Brasil Re detidas por meio de um fundo. Além do próprio banco público e dos sócios da companhia – Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil, o selecionado foi o Bank of America Merrill Lynch (BofA).

O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, administrado pela Caixa, detém 8,9% do capital do IRB – o que soma cerca de R$ 2,4 bilhões. A operação, esperada para ocorrer até o Carnaval. Procurada, a Caixa não comentou. BofA e IRB também não se manifestaram.