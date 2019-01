Alemã HDI Seguros aposta em fintechs

A seguradora HDI Seguros, que pertence ao grupo alemão Talanx, também se rendeu às fintechs – startups do setor financeiro. Ao lado da consultoria KPMG, é cofundadora do Distrito Fintech, um local destinado à inovação que visa desenvolver soluções para o segmento. A aposta ocorre em meio à transformação digital que a seguradora tem feito na gestão de Murilo Riedel, no comando da alemã há cerca de dois anos. Um dos feitos foi a joint-venture com o Santander para criar uma seguradora digital com foco no seguro de automóveis.

Mundo real

Localizado no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, o Distrito Fintech ocupará um prédio inteiro, de 2 mil metros quadrados. O espaço, que será inaugurado em fevereiro, comporta 260 residentes, que podem utilizar a estrutura com 17 salas privadas, dez salas de reunião e oito cabines para conferência.