Alessandro Farkuh assumirá Bradesco BBI

O Bradesco fez mudanças no quadro executivo do banco de investimento, o BBI. Alessandro Farkuh, diretor de investimentos, assumirá a cadeira de diretor de Investment Banking no lugar de Henrique Lima, que será designado para o BAC Florida, em Miami, após a conclusão da compra do banco norte-americano. A transação, anunciada no início deste mês, está sujeita à aprovação das autoridades competentes.

