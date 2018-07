Coluna do Broadcast

O advogado especializado no mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), Alexandre Simões Pinto, acaba de deixar o Trench, Rossi e Watanabe Advogados, após 21 anos, rumo ao Rolim de Mello Sociedade de Advogados. Com a chegada do especialista como sócio, o escritório quer dar mais musculatura para sua área de M&A.