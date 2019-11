Alexsandro Broedel, do Itaú, vai integrar conselho da IFRS Foundation

Por Aline Bronzati

O diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Itaú Unibanco, Alexsandro Broedel, vai integrar o Conselho Curador da IFRS Foundation, organização global que define regras contábeis. Ele foi eleito ao lado de Joanna Perry e Maria Theofilaktidis como novos integrantes do colegiado. Os curadores da IFRS Foundation são responsáveis pela governança e supervisão do International Accounting Standards Board (IASB), que emite as normas internacionais.

Ex-CVMs. Broedel vai substituir a também ex-CVM Maria Helena Santana, que finaliza o segundo mandato em 31 de dezembro. Os mandatos terão início em 1º de janeiro de 2020.

