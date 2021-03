“Alfabetização” do PIX avança na Renner e modalidade chega a 5% do digital

Ainda em fase de adaptação no mercado, o Pix vem ganhando adesão em grupos de varejo que apostaram cedo na nova modalidade de pagamento. A Renner disponibilizou a opção no dia seguinte ao lançamento feito pelo Banco Central, em novembro, e vem ajudando a “alfabetizar” os clientes sobre a forma de usar a ferramenta na hora da compra. Com 142 mil transações já registradas, a modalidade chegou a 5% das vendas digitais no grupo.

O comércio eletrônico concentra a ampla maioria das compras com Pix, ainda mais num momento em que lojas físicas estão fechadas. O digital cresceu 126% no ano passado e hoje representa 12% das vendas totais do grupo.

A rede diz não ter preferência pela nova modalidade de pagamentos, apesar de o Pix ter taxas menores do que as empresas de maquininhas, quando há cobrança. Afirma que o trabalho é ajudar os clientes a entenderem a ferramenta e busca aprimorar a experiência, com uma oferta maior de opções para a compra.

Usuários do PIX estão crescendo

Os números do Banco Central mostram evolução gradual do Pix. Hoje, são 73 milhões de usuários cadastrados, sendo a maioria pessoas físicas (68,7 milhões). A média diária é de movimentação de R$ 7,7 bilhões por meio da modalidade, com transações de R$ 673, na média.

