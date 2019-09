Aliado da Cielo na guerra das maquininhas, Banco Original vende 20 mil terminais

O Banco Original, da J&F, vendeu 20 mil maquininhas da Cielo com marcas compartilhadas no âmbito da sua estratégia de atrair pequenos empreendedores. A parceria ajuda a líder do setor na meta de 1 milhão de terminais vendidos esse mês desde que passou a olhar este público, em abril de 2018, após a PagSeguro, do Uol, surfar nesse segmento praticamente sozinha. Faltam poucas mil maquininhas e a Cielo está em contagem regressiva.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter