Aliansce escolhe ex-ministro da Justiça para concorrer ao conselho da BrMalls

O ex-executivo da Ambev Milton Seligman é o primeiro profissional escolhido pela Aliansce Sonae para disputar uma vaga no conselho da BrMalls na eleição de sexta-feira, 29. Outro nome ainda está sendo estudado, de um total de duas indicações que irão ocorrer, apurou a Coluna. A Aliansce tornou-se a maior acionista da BrMalls após comprar ações no mercado ao longo deste ano, numa tentativa de influenciar os rumos da rival, com quem negocia uma fusão que daria origem ao maior conglomerado de shoppings do País.

Como vice-presidente de “Assuntos Corporativos” na Ambev, Seligman foi um dos articuladores da consolidação do mercado cervejeiro no Brasil e no exterior – uma das habilidades que agradou à Aliansce. Seligman também já passou pelos conselhos de Ambev, Fundação Lehman e preside o Instituto Sonho Grande.

Seligman tem 70 anos de idade. Nos anos 1990, foi ministro da Justiça, presidente do Incra e secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 26/04/22, às 07h15.

